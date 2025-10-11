5 πράγματα που πρέπει να σκεφτείτε πριν υιοθετήσετε δεύτερο σκύλο

Η αλήθεια είναι ότι όσα κατοικίδια και αν έχουμε, η σκέψη ενός ακόμα πάντα γυροφέρνει στο μυαλό μας.