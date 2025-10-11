5 πράγματα που πρέπει να σκεφτείτε πριν υιοθετήσετε δεύτερο σκύλο
5 πράγματα που πρέπει να σκεφτείτε πριν υιοθετήσετε δεύτερο σκύλο
Η αλήθεια είναι ότι όσα κατοικίδια και αν έχουμε, η σκέψη ενός ακόμα πάντα γυροφέρνει στο μυαλό μας.
Πόσες φορές, όσα κατοικίδια και αν έχουμε, δεν σκεφτήκαμε βλέποντας στο ίντερνετ έναν σκύλο που ψάχνει σπίτι να τον πάρουμε και αυτόν; Η σκέψη ενός ακόμα ζώου πάντα γυροφέρνει στο μυαλό μας.
Πόσες επίσης φορές στις παρέες με άλλους κηδεμόνες σκύλων δεν ακούσαμε κάποιον να μας λέει ότι όλοι μπορούν, αν θέλουν, να τα καταφέρουν με παραπάνω από ένα ζώα; Αν πούμε μάλιστα ότι έχουμε μόνο ένα, τότε θα ακούσουμε το κλασικό που έλεγαν και οι γιαγιάδες μας για τα παιδιά: ”Ένα ίσον κανένα”. Και θα αρχίσουμε να ψηνόμαστε με την ιδέα.
Όσο και αν είναι υπέροχο να έχεις και μια δεύτερη τετράποδη παρέα, όσο και αν είναι υπέροχο να σώσεις μια ακόμα ψυχή, η αλήθεια είναι μία: Το ένα δεν είναι κανένα. Και τα δύο είναι δύο.
