Σας ακολουθεί η γάτα σας στο μπάνιο; Πώς λέγεται αυτή η συμπεριφορά και τι την προκαλεί
Σας ακολουθεί η γάτα σας στο μπάνιο; Πώς λέγεται αυτή η συμπεριφορά και τι την προκαλεί
Αν η γάτα σας σάς ακολουθεί όταν πηγαίνετε στο μπάνιο, σίγουρα ο λόγος δεν είναι για να την κάνετε μπάνιο.
Αν η γάτα σας σάς ακολουθεί στο μπάνιο, σίγουρα ο λόγος δεν είναι για να την κάνετε μπάνιο. Ως γνωστόν, η γάτα δεν είναι πολύ συμφιλιωμένη με το νερό και δεν ενθουσιάζεται με τη θέα της μπανιέρας.
Αντίθετα, προτιμάει να καθαρίζεται μόνη της, σχολαστικά, όποτε και όπου αποφασίσει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Τότε, γιατί σας ακολουθεί στο μπάνιο και μάλιστα κάποιες φορές κάθεται στην πόρτα ως άλλος άγρυπνος φρουρός;
Αρκετές φορές λέγεται ότι οι γάτες είναι μυστήριες, ότι έχουν παράξενες και ανεξήγητες συμπεριφορές. Αυτό όμως ίσως να συμβαίνει επειδή οι κηδεμόνες δεν έχουν αφιερώσει αρκετό χρόνο στο να τις καταλάβουν και να εξηγήσουν τις πράξεις και τις αντιδράσεις τους. Μόλις αρχίσουν να καταλαβαίνουν το αγαπημένο τους αιλουροειδές, αυτόματα η ζωή μαζί του θα γίνει πιο όμορφη και πιο εύκολη.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Αντίθετα, προτιμάει να καθαρίζεται μόνη της, σχολαστικά, όποτε και όπου αποφασίσει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Τότε, γιατί σας ακολουθεί στο μπάνιο και μάλιστα κάποιες φορές κάθεται στην πόρτα ως άλλος άγρυπνος φρουρός;
Αρκετές φορές λέγεται ότι οι γάτες είναι μυστήριες, ότι έχουν παράξενες και ανεξήγητες συμπεριφορές. Αυτό όμως ίσως να συμβαίνει επειδή οι κηδεμόνες δεν έχουν αφιερώσει αρκετό χρόνο στο να τις καταλάβουν και να εξηγήσουν τις πράξεις και τις αντιδράσεις τους. Μόλις αρχίσουν να καταλαβαίνουν το αγαπημένο τους αιλουροειδές, αυτόματα η ζωή μαζί του θα γίνει πιο όμορφη και πιο εύκολη.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα