Δείτε τι πρέπει να ξέρετε πριν χαϊδέψετε ένα κατοικίδιο πτηνό- Ποια σημεία πρέπει να αποφύγετε
Δείτε τι πρέπει να ξέρετε πριν χαϊδέψετε ένα κατοικίδιο πτηνό- Ποια σημεία πρέπει να αποφύγετε
Χαριτωμένα, έξυπνα και γεμάτα ενέργεια, τα κατοικίδια πτηνά ομορφαίνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων τους.
Χαριτωμένα, έξυπνα και γεμάτα ενέργεια, τα κατοικίδια πτηνά ομορφαίνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων τους με την παρουσία και τις μελωδικές φωνές τους.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι που μοιράζονται τη ζωή τους με ένα πτηνό, το βλέπουν ως μέλος της οικογένειάς τους.
Μέσα σε αυτήν τη σχέση αγάπης, είναι φυσικό ένας κηδεμόνας να θέλει να εκφράσει την τρυφερότητά του στο φτερωτό φιλαράκι του με χάδια και αγγίγματα. Το ζήτημα είναι πως, αν και οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε πώς να χαϊδεύουμε έναν σκύλο ή μια γάτα, στην περίπτωση των πουλιών τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι που μοιράζονται τη ζωή τους με ένα πτηνό, το βλέπουν ως μέλος της οικογένειάς τους.
Μέσα σε αυτήν τη σχέση αγάπης, είναι φυσικό ένας κηδεμόνας να θέλει να εκφράσει την τρυφερότητά του στο φτερωτό φιλαράκι του με χάδια και αγγίγματα. Το ζήτημα είναι πως, αν και οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε πώς να χαϊδεύουμε έναν σκύλο ή μια γάτα, στην περίπτωση των πουλιών τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα