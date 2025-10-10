Havanese: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτή την υπέροχη μικρόσωμη φυλή σκύλων
TOPETMOU

Havanese: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτή την υπέροχη μικρόσωμη φυλή σκύλων

Γνωρίστε καλύτερα τα σκυλιά Havanese, για να μην τα μπερδεύετε με άλλες, μικρόσωμες φυλές που τους μοιάζουν.

Havanese: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτή την υπέροχη μικρόσωμη φυλή σκύλων
Μία από τις πιο γνωστές και αγαπημένες φυλές σκύλων είναι τα Havanese. Χαριτωμένη εμφάνιση, ήρεμα και αρκετά κοινωνικά, τα σκυλιά αυτά κάνουν πολλούς ανθρώπους να τους έχουν αδυναμία. Θυμίζουν λίγο τα Maltese ή τα Bichon Frise, αλλά είναι μια ξεχωριστή φυλή.

Μπορεί να νομίζουμε ότι οι σκύλοι αυτοί προέρχονται από την Χαβάη, είναι όμως η μοναδική φυλή που έχει τις ρίζες της στην Κούβα. Ας δούμε κάποια χαρακτηριστικά της:

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network