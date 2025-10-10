Πότε θεωρείται μια γάτα ηλικιωμένη; Πώς θα το καταλάβετε
Υπάρχουν αρκετά σημάδια που θα σας κάνουν να καταλάβετε ότι η γάτα σας πλέον είναι ηλικιωμένη.
Και να που η γατούλα μας μεγάλωσε και άρχισε να αλλάζει η συμπεριφορά της. Είναι πιο νωχελική και δεν έχει την ενέργεια που είχε. Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι ότι κάτι της συμβαίνει. Μήπως αρχίζει να γερνάει; Πότε λοιπόν μια γάτα θεωρείται ηλικιωμένη;
Ο μέσος όρος ζωής της γάτας είναι 13-15 χρόνια, αν και πολλές μπορούν να ζήσουν μέχρι και 20 χρόνια ή και περισσότερο. Απλά αυτό είναι η εξαίρεση.
Αλλά πότε θεωρείται μια γάτα ως ηλικιωμένη και τι σημαίνει το να είναι ηλικιωμένη; Ακολουθεί μια λίστα με τα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τη γήρανση της γάτας σας και πώς να τη διατηρήσετε χαρούμενη και υγιή.
