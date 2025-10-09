Χάθηκε ο γατούλης Λάζαρος από την περιοχή της Ακρόπολης- Δίνεται αμοιβή
Οι δικοί του δεν έχουν σταματήσει στιγμή να τον αναζητάνε.
Από τα πιο δυσάρεστα πράγματα που μπορεί να συμβούν σε κάποιον που έχει κατοικίδιο είναι να το χάσει. Δυστυχώς όσο και αν φροντίζουμε και αν αγαπάμε τα πλάσματα που ζούμε μαζί τους, το λάθος μπορεί να γίνει.
Αυτό συνέβη και με τον πανέμορφο γατούλη Λάζαρο, ο οποίος χάθηκε από την Προπυλαίων στο κέντρο της Αθήνας πριν από περίπου 3 μήνες.
