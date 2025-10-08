Η χαμογελαστή Φλόου βρέθηκε μόνη σε μια ερημιά- Ψάχνει ένα σπίτι να μην είναι στο δρόμο
TOPETMOU

Η χαμογελαστή Φλόου βρέθηκε μόνη σε μια ερημιά- Ψάχνει ένα σπίτι να μην είναι στο δρόμο

Η Φλόου χαμογελάει όταν σε βλέπει και κουνάει με χαρά την ουρίτσα της.

Η χαμογελαστή Φλόου βρέθηκε μόνη σε μια ερημιά- Ψάχνει ένα σπίτι να μην είναι στο δρόμο
Η Φλόου ξεκίνησε με άσχημο τρόπο τη ζωή της καθώς βρέθηκε παρατημένη σε ένα έρημο μέρος στη Δωρίδα. Εγκατάλειψη από κυνηγό καθώς η μικρή μάλλον δεν έκανε καλά τη ”δουλειά της”.

Μέσα όμως στην ατυχία της στάθηκε τυχερή γιατί την περιέθαλψαν οι άνθρωποι του Φιλοζωικού Σωματείου Δωρίδας, οι οποίοι κάνουν σπουδαίο έργο στην περιοχή έχοντας διασώσει πολλά αδέσποτα ζωάκια.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network