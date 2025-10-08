Η χαμογελαστή Φλόου βρέθηκε μόνη σε μια ερημιά- Ψάχνει ένα σπίτι να μην είναι στο δρόμο
Η Φλόου χαμογελάει όταν σε βλέπει και κουνάει με χαρά την ουρίτσα της.
Η Φλόου ξεκίνησε με άσχημο τρόπο τη ζωή της καθώς βρέθηκε παρατημένη σε ένα έρημο μέρος στη Δωρίδα. Εγκατάλειψη από κυνηγό καθώς η μικρή μάλλον δεν έκανε καλά τη ”δουλειά της”.
Μέσα όμως στην ατυχία της στάθηκε τυχερή γιατί την περιέθαλψαν οι άνθρωποι του Φιλοζωικού Σωματείου Δωρίδας, οι οποίοι κάνουν σπουδαίο έργο στην περιοχή έχοντας διασώσει πολλά αδέσποτα ζωάκια.
