Ώρα για παιχνίδι: Επιλέξτε το καλύτερο ονυχοδρόμιο για τη γάτα σας

Από τα βασικά σε κάθε σπίτι με γάτα είναι το ονυχοδρόμιο. Πρόκειται για το αγαπημένο της παιχνίδι, εκεί που θα ξύσει τα νυχάκια της.