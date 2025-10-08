Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνετε στη βόλτα με τον σκύλο σας
Οι βόλτες με τον σκύλο είναι συχνά μεγαλύτερες από το αναμενόμενο λόγω της επιθυμίας του να κάνει διάφορα. Ποιο όμως είναι το πιο σημαντικό;
Αν είστε κηδεμόνας σκύλου, ξέρετε ότι κάποιες βόλτες σας μαζί του είναι μεγαλύτερες από το αναμενόμενο εξαιτίας της επιθυμίας του να μυρίσει όλα τα πράγματα που συναντάει στο δρόμο του.
Παρόλο που αυτό μπορεί να σας κουράζει, το να σταματάει δηλαδή ο σκύλος σας κάθε λίγο και λιγάκι και να μυρίζει ό,τι βρίσκει μπροστά του, ειδικά αν βιάζεστε, εντούτοις αυτό είναι κάτι που πρέπει να τον αφήνετε να κάνει. Οι βιαστικές βόλτες δεν είναι πραγματικές βόλτες.
Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες είναι πολύ σημαντικό να αφήνετε τον σκύλο σας να μυρίζει στη βόλτα καθώς κάνει πολύ καλό στην υγεία του.
