Έρχεται η Γιορτή των Πουλιών 2025 στις 8 και 10 Οκτωβρίου στο Κερατσίνι
Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας για τη Γιορτή των Πουλιών 2025 που οργανώνει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.
O Οκτώβρης είναι ο μήνας της μετανάστευσης των πουλιών. Τι καλύτερος λοιπόν τρόπος να τα αποχαιρετίσουμε, από μια γιορτή σε όλη την Ελλάδα; Η Γιορτή των Πουλιών 2025 έχει ξεκινήσει!
Η Ελλάδα είναι μεγάλος σταθμός μετανάστευσης των πουλιών, μαζί με άλλες μεσογειακές χώρες, καθώς το ιδανικό κλίμα ευνοεί τη στάση τους πριν ξεκινήσουν για πιο βόρειες ή νότιες χώρες.
