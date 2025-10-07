Τι βλέπουν οι γάτες όταν κοιτάνε μια οθόνη
Πολλές γάτες μπορεί να κοιτούν την τηλεόραση όταν παίζει κάποια εκπομπή. Τι μπορεί όμως να βλέπουν;
Το ίντερνετ είναι γεμάτο από βιντεάκια με γάτες που προσπαθούν να πιάσουν ψάρια στην οθόνη του κινητού ή της τηλεόρασης, αλλά και με συγκινητικές βιντεοκλήσεις γατών με τους κηδεμόνες τους.
Καταλαβαίνουν, όμως, οι γάτες τι βλέπουν στην οθόνη; Μπορούν να ξεχωρίσουν τα χρώματα και τις αναπαραστάσεις; Αναγνωρίζουν το πρόσωπο του κηδεμόνα τους όταν αυτό είναι φτιαγμένο από πίξελ;
