Τι να κάνετε αν η γάτα σας είναι επιθετική και δεν θέλει επισκέπτες στο σπίτι
Ανάλογα με τον χαρακτήρα και τα βιώματά τους, οι γάτες μπορεί να αντιδρούν με διάφορους τρόπους όταν έρχονται επισκέπτες στο σπίτι.

Μερικά αιλουροειδή κρατούν αποστάσεις και παρακολουθούν από μακριά τα νέα πρόσωπα, μέχρι να νιώσουν άνετα να μπουν στην παρέα. Κάποια προσεγγίζουν τους ξένους αμέσως με περιέργεια και τόλμη. Άλλα σπεύδουν να εξαφανιστούν και βγαίνουν από τις κρυψώνες τους μόνον αφού αποχωρήσουν οι «εισβολείς».

Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία γατών, που αντιμετωπίζουν επιθετικά τα άτομα που εμφανίζονται απροειδοποίητα στο περιβάλλον τους και εκδηλώνουν τη δυσαρέσκειά τους με συριγμούς ή ακόμα και με γρατζουνιές ή δαγκωματιές.

