Η ταχύπνοια στους σκύλους: σημάδι άγχους, κόπωσης ή ασθένειας;
Η αναπνοή είναι από τις πιο βασικές λειτουργίες της ζωής. Για τους σκύλους μας, η αναπνοή δεν είναι απλώς ένας τρόπος να πάρουν οξυγόνο, είναι και ένα «παράθυρο» στην υγεία τους.
Η ταχύπνοια, δηλαδή η πολύ γρήγορη αναπνοή, μπορεί κάποιες φορές να είναι φυσιολογική, άλλες όμως να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Ως κηδεμόνες, το να γνωρίζουμε πότε να ανησυχούμε και πότε όχι, μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ευημερία του σκύλου μας.
