TOPETMOU

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων είναι μια ημέρα αφιερωμένη σε όλα τα ζώα, με τα οποία μοιραζόμαστε τον πλανήτη.

Όσα έγιναν στη μεγάλη γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων που διοργάνωσε το topetmou.gr
Μια μοναδική γιορτή για μεγάλους, μικρούς και τετράποδους στήθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στο Άλσος Κηφισιάς. Ήταν η γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων που διοργάνωσε το topetmou.gr με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής.

Από τις 11 το πρωί, ο χώρος στο Άλσος γέμισε με χαμογελαστά πρόσωπα και κουνιστές χαρούμενες ουρές, που ήρθαν για να γιορτάσουν μαζί μας την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων. Τα περίπτερα της εκδήλωσης γέμισαν αμέσως με κόσμο που ερχόταν από όλα τα βόρεια προάστια, να συμμετέχει, να υιοθετήσει, να γιορτάσει μαζί μας αυτή την Ημέρα.

