Ο λόγος που οι γάτες tabby έχουν ένα «Μ» στο μέτωπό τους
Ο λόγος που οι γάτες tabby έχουν ένα «Μ» στο μέτωπό τους
Οι γάτες tabby είναι υπέροχες. Έχουν ρίγες, μπαλώματα και άλλα σημάδια στο τρίχωμά τους. Και ένα μυστηριώδες ”M” στο μέτωπό τους.
Οι γάτες tabby είναι υπέροχες. Έχουν ρίγες, μπαλώματα και άλλα σημάδια διαφορετικού χρώματος στο τρίχωμά τους. Και ένα μυστηριώδες ”M” στο στο μέτωπό τους. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί τι είναι αυτό το ”Μ”;
Αρχικά αυτό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι γάτας tabby. Η κλασική tabby, η ριγωτή tabby (Mackerel), η spotted tabby που έχει έχει σημάδια (spots) διαφορετικών μεγεθών σε όλη της τη γούνα, η ticked tabby (με τρίχωμα agouti) και η μπαλωμένη” (patched) tabby.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Αρχικά αυτό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι γάτας tabby. Η κλασική tabby, η ριγωτή tabby (Mackerel), η spotted tabby που έχει έχει σημάδια (spots) διαφορετικών μεγεθών σε όλη της τη γούνα, η ticked tabby (με τρίχωμα agouti) και η μπαλωμένη” (patched) tabby.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα