Αυτό είναι το σημείο που δεν πρέπει να πειράζουμε ποτέ στη μουσούδα του σκύλου μας
Αυτό είναι το σημείο που δεν πρέπει να πειράζουμε ποτέ στη μουσούδα του σκύλου μας
Όσοι ζούμε με σκύλο, σίγουρα έχουμε προσπαθήσει να γίνουμε επίδοξοι groomer και να τον κουρέψουμε ή να αλλάξουμε κάτι στη μουσούδα του.
Όσοι είμαστε κηδεμόνες σκύλου, σίγουρα έχουμε προσπαθήσει τουλάχιστον μία φορά να γίνουμε επίδοξοι groomer και να τον κουρέψουμε ή να αλλάξουμε κάτι στη μουσούδα του.
Άλλες φορές πετυχαίνει το εγχείρημα, άλλες όχι. Οι περισσότεροι θέλουμε να κάνουμε μόνοι μας το grooming του τετράποδου φίλου μας, προκειμένου να δεθούμε περισσότερο μαζί του, αλλά και να έχουμε τον τελευταίο λόγο στην εμφάνισή του. Συχνά γίνεται, όπως όταν βλέπουμε πως έχει τσίμπλες στα μάτια ή έχει μπλεχτεί κάποιο αντικείμενο από τη βόλτα στη μουσούδα του.
Αυτό όμως που δεν υπολογίζουμε είναι η σημασία που έχει κάθε τι που βρίσκεται πάνω στον σκύλο, σε τι του είναι χρήσιμο και τι προβλήματα θα έχει αν κάνουμε κάποια λάθος κίνηση.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Άλλες φορές πετυχαίνει το εγχείρημα, άλλες όχι. Οι περισσότεροι θέλουμε να κάνουμε μόνοι μας το grooming του τετράποδου φίλου μας, προκειμένου να δεθούμε περισσότερο μαζί του, αλλά και να έχουμε τον τελευταίο λόγο στην εμφάνισή του. Συχνά γίνεται, όπως όταν βλέπουμε πως έχει τσίμπλες στα μάτια ή έχει μπλεχτεί κάποιο αντικείμενο από τη βόλτα στη μουσούδα του.
Αυτό όμως που δεν υπολογίζουμε είναι η σημασία που έχει κάθε τι που βρίσκεται πάνω στον σκύλο, σε τι του είναι χρήσιμο και τι προβλήματα θα έχει αν κάνουμε κάποια λάθος κίνηση.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα