Οι 3 λόγοι που οι γάτες κρύβουν τις ακαθαρσίες τους- Πότε δεν το κάνουν
Οι γάτες κάνουν διάφορα πράγματα που μας φαίνονται ανεξήγητα. Ένα από αυτά είναι το θάψιμο των ακαθαρσιών τους.
Οι γάτες είναι μυστήρια πλάσματα που θέλει λίγη προσπάθεια για να τις μάθεις. Αγαπούν τη μοναξιά τους αλλά και την παρέα, είναι ανεξάρτητες και εξαρτημένες και κάνουν συνήθως του κεφαλιού τους. Και φυσικά κάνουν διάφορα πράγματα που μας φαίνονται ανεξήγητα.
Ένα από αυτά είναι το θάψιμο των ακαθαρσιών τους. Κάνουν την ανάγκη τους στην αμμολεκάνη και μετά αρχίζει το σκάψιμο. Πετάνε τη μισή άμμο έξω και όταν εξαφανίσουν τα πάντα, βγαίνουν και συχνά είναι έτοιμες για παιχνίδια. Πολλές, μάλλον από τη χαρά τους, τρέχουν πέρα δώθε.
