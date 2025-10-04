Οι 3 λόγοι που οι γάτες κρύβουν τις ακαθαρσίες τους- Πότε δεν το κάνουν
TOPETMOU

Οι 3 λόγοι που οι γάτες κρύβουν τις ακαθαρσίες τους- Πότε δεν το κάνουν

Οι γάτες κάνουν διάφορα πράγματα που μας φαίνονται ανεξήγητα. Ένα από αυτά είναι το θάψιμο των ακαθαρσιών τους.

Οι 3 λόγοι που οι γάτες κρύβουν τις ακαθαρσίες τους- Πότε δεν το κάνουν
Οι γάτες είναι μυστήρια πλάσματα που θέλει λίγη προσπάθεια για να τις μάθεις. Αγαπούν τη μοναξιά τους αλλά και την παρέα, είναι ανεξάρτητες και εξαρτημένες και κάνουν συνήθως του κεφαλιού τους. Και φυσικά κάνουν διάφορα πράγματα που μας φαίνονται ανεξήγητα.

Ένα από αυτά είναι το θάψιμο των ακαθαρσιών τους. Κάνουν την ανάγκη τους στην αμμολεκάνη και μετά αρχίζει το σκάψιμο. Πετάνε τη μισή άμμο έξω και όταν εξαφανίσουν τα πάντα, βγαίνουν και συχνά είναι έτοιμες για παιχνίδια. Πολλές, μάλλον από τη χαρά τους, τρέχουν πέρα δώθε.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network