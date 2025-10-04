Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στους πιθήκους και τις μαϊμούδες
Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στους πιθήκους και τις μαϊμούδες
Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν λανθασμένα τους δύο όρους ως ταυτόσημους στην καθημερινή γλώσσα, ενώ στην πραγματικότητα αναφέρονται σε διαφορετικές ομάδες με ξεχωριστά χαρακτηριστικά.
Από τους επιβλητικούς γορίλες και τους έξυπνους χιμπατζήδες, μέχρι τους κοινωνικούς μακάκους και τους χαριτωμένους καπουτσίνους, η τάξη των πρωτευόντων περιλαμβάνει μερικά από τα πιο συναρπαστικά και περίπλοκα πλάσματα του πλανήτη. Ποια όμως από αυτά τα θηλαστικά είναι μαϊμούδες και ποια πίθηκοι;
