Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στους πιθήκους και τις μαϊμούδες

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν λανθασμένα τους δύο όρους ως ταυτόσημους στην καθημερινή γλώσσα, ενώ στην πραγματικότητα αναφέρονται σε διαφορετικές ομάδες με ξεχωριστά χαρακτηριστικά.