Μπορεί ένας σκύλος να πιει καφέ; Τι πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζετε

Το πόσο μας αρέσει ο καφές είναι περιττό να πούμε. Τον πίνουμε και νιώθουμε ευτυχισμένοι. Μπορούμε όμως να δώσουμε στους σκύλους μας;