Το Ελσίνκι εγκαινίασε την πρώτη ξενάγηση παγκοσμίως αποκλειστικά για σκύλους
«Doggy Route to Happiness»: Μια διαφορετική διαδρομή χαράς στην πιο ευτυχισμένη πρωτεύουσα του κόσμου.
«Doggy Route to Happiness»: Μια διαφορετική διαδρομή χαράς στην πιο ευτυχισμένη πρωτεύουσα του κόσμου. Το Ελσίνκι, που συχνά κατατάσσεται στις πιο ευτυχισμένες πόλεις του πλανήτη, παρουσιάζει ένα εγχείρημα που ξεπερνά κάθε φαντασία. Πρόκειται για την πρώτη ξενάγηση, ειδικά σχεδιασμένη για σκύλους.
Η «Doggy Route to Happiness», δηλαδή η διαδρομή των σκύλων προς την ευτυχία, έκανε ντεμπούτο την ημέρα έναρξης της Παγκόσμιας Έκθεσης Σκύλων 2025, προσελκύοντας περισσότερους από 1.000 τετράποδους επισκέπτες μαζί με τους κηδεμόνες τους.
