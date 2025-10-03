Γιορτάζουμε με αγάπη την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων - Στις 4 Οκτωβρίου στο Άλσος Κηφισιάς
Γιορτάζουμε με αγάπη την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων - Στις 4 Οκτωβρίου στο Άλσος Κηφισιάς

Τα ζώα γεμίζουν με φως τη ζωή μας. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους αφιερώσουμε επίσημα μία μέρα τον χρόνο.

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου είναι η ημέρα τους, η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, και εμείς θα δώσουμε ραντεβού σε έναν υπέροχο χώρο, στο Άλσος Κηφισιάς, για να τη γιορτάσουμε. Το Άλσος θα ανοίξει τις πόρτες του για να υποδεχτεί μικρούς, μεγάλους και πολλά αδέσποτα ζωάκια που θα αναζητήσουν το παντοτινό τους σπίτι, σε μια γιορτή που θα έχει εκπλήξεις για όλους.

