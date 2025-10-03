5 πράγματα που μπορεί να συμβούν σε έναν σκύλο όταν του κόβουν τα αυτιά- Πότε ξεκίνησε αυτή η παράνομη πρακτική
Η πλειοψηφία των σκύλων με κομμένα τα αυτιά είναι συγκεκριμένων φυλών, όπως Μπόξερ, Ντόμπερμαν, Πίτμπουλ, Ντόγκο Αρτζεντίνο και Μαστίφ.
Πόσες φορές δεν έχουμε δει ιδιόκτητους σκύλους, οι οποίοι έχουν κομμένα τα αυτιά τους. Πολλές θα απαντούσαμε. Και πραγματικά είναι τόσες πολλές που πλέον δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Πολλοί δε τη βάρβαρη και παράνομη αυτή πρακτική τη θεωρούν φυσιολογική.
Το κόψιμο των αυτιών είναι μια χειρουργική επέμβαση που ο σκοπός της είναι η αναδιαμόρφωση των αυτιών ενός σκύλου για να τους δώσει μια ιδιαίτερη εμφάνιση και να τα κάνει να σηκωθούν. Να γίνουν τα ζώα πιο όμορφα, όπως πιστεύουν, και να φαίνονται πιο άγρια και πιο επιβλητικά. Η πρακτική αυτή που είναι σαφώς ακρωτηριασμός είναι επώδυνη, γίνεται τις περισσότερες φορές για αισθητικούς λόγους και απαγορεύεται σύμφωνα με το νόμο.
