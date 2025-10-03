Οι τρόποι για να κάνετε μια γάτα να σας συμπαθήσει

Έχετε κι εσείς αναρωτηθεί για ποιο λόγο σας βλέπει η γάτα του φίλου, του γείτονα ή του συγγενή σας και πάει να κρυφτεί; Ή ακόμη χειρότερα γιατί δείχνει ότι δεν σας έχει συμπαθήσει;