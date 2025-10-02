Τζέιν Γκούντολ: H παρατήρηση της ανθρωπολόγου που κλόνισε τα θεμέλια της βιολογίας
Η «ήπια ανατροπέας», όπως συχνά αποκαλούσαν την Τζέιν Γκούντολ, κατάφερε με το έργο της να αλλάξει μια για πάντα την εικόνα που είχαμε για τα ζώα.
Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, σε ηλικία 91 ετών η Jane Goodall φεύγει από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια κληρονομιά που ξεπερνά την επιστήμη. Η «ήπια ανατροπέας», όπως συχνά την αποκαλούσαν, κατάφερε με το έργο της να αλλάξει μια για πάντα την εικόνα που είχαμε για τα ζώα, αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο.
Από τις πρώτες της παρατηρήσεις στους χιμπατζήδες της Τανζανίας μέχρι τις διεθνείς καμπάνιες για την προστασία του περιβάλλοντος, η Goodall αφιέρωσε τη ζωή της στην κατανόηση, τον σεβασμό και την υπεράσπιση της άγριας ζωής.
