Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Τα Pet City γιορτάζουν δίνοντας #ΦωνήΓιαΤαΖώα
Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων είναι μια ημέρα που μας θυμίζει ότι η αγάπη, η φροντίδα και ο σεβασμός είναι αξίες που δεν χωρούν σε επετείους.

Η 4η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, είναι μια μέρα-σύμβολο. Μια ημέρα που μας θυμίζει ότι η αγάπη, η φροντίδα και ο σεβασμός προς όλα τα ζώα είναι αξίες που δεν χωρούν σε επετείους. Στα Pet City ξέρουμε καλά πως η φροντίδα δεν είναι μια πράξη της στιγμής, είναι τρόπος ζωής. Κάθε μέρα. Σε κάθε μας δράση.

Best of Network