TOPETMOU

Ο ιδανικός τρόπος για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων είναι το λιγότερο με μια μεγάλη γιορτή, αφιερωμένη σε αυτά.

To Σάββατο 4 Οκτώβρη έρχεται η μεγάλη γιορτή για όλα τα ζώα - Στο Άλσος Κηφισιάς
Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, το topetmou.gr διοργανώνει στο Άλσος Κηφισιάς, μια υπέροχη γιορτή για όλα τα ζώα. Μέσα από δράσεις, παιχνίδια, δώρα, μικροί και μεγάλοι θα μάθουν καινούρια πράγματα για τα ζώα, θα γνωρίσουν νέα είδη, αλλά και θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να υιοθετήσουν τον παντοτινό τους φίλο καθώς στο χώρο θα βρίσκονται και αδεσποτάκια που θα ψάχνουν το παντοτινό τους σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
