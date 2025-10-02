Οι 4 λόγοι που πολλές γάτες φοβούνται τις καταιγίδες και τρέχουν να κρυφτούν

Βέβαια, μερικοί από εμάς κουβαλάμε αυτόν τον φόβο και στην ενήλικη ζωή μας, οπότε κάθε φορά που έχει καταιγίδες προσπαθούμε να είμαστε σπίτι μας και να απασχολούμε το μυαλό μας με κάτι άλλο.

Όμως δεν είμαστε οι μόνοι που μπορεί να έχουμε αυτόν τον φόβο. Οι μικροί μας αίλουροι, οι γάτες, άλλες πολύ και άλλες λιγότερο, φοβούνται αυτά τα καιρικά φαινόμενα.