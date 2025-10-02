Οι 4 λόγοι που πολλές γάτες φοβούνται τις καταιγίδες και τρέχουν να κρυφτούν
Όταν ήμασταν παιδιά, φοβόμασταν τις αστραπές και τις βροντές. Μικρά παιδιά και οι γάτες, εμφανίζουν και εκείνες τον ίδιο φόβο.
Βέβαια, μερικοί από εμάς κουβαλάμε αυτόν τον φόβο και στην ενήλικη ζωή μας, οπότε κάθε φορά που έχει καταιγίδες προσπαθούμε να είμαστε σπίτι μας και να απασχολούμε το μυαλό μας με κάτι άλλο.
Όμως δεν είμαστε οι μόνοι που μπορεί να έχουμε αυτόν τον φόβο. Οι μικροί μας αίλουροι, οι γάτες, άλλες πολύ και άλλες λιγότερο, φοβούνται αυτά τα καιρικά φαινόμενα.
