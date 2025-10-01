Γιορτάζουμε με ενέργεια και χαρά την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων – Στις 4 Οκτωβρίου στο Άλσος Κηφισιάς
Η συναναστροφή με τα ζώα μάς γεμίζει ενέργεια και μας διδάσκει τι σημαίνει σεβασμός, τρυφερότητα και αγνή αγάπη.
Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου είναι η μέρα τους, η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, και εμείς θα τη γιορτάσουμε στο Άλσος Κηφισιάς. Το Άλσος θα ανοίξει τις πύλες του για να υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους, πολλά αδέσποτα ζωάκια που θα αναζητήσουν το μόνιμο σπίτι τους, σε μια γιορτή με πολλές εκπλήξεις για όλους.
