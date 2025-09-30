Έρχονται 3 φάρμακα που θα χαρίσουν περισσότερα χρόνια ζωής στους σκύλους μας
Έρχονται 3 φάρμακα που θα χαρίσουν περισσότερα χρόνια ζωής στους σκύλους μας
Η ζωή των αγαπημένων μας ζώων είναι πολύ σύντομη σε σχέση με τη δική μας. Αλλά ίσως αυτό σύντομα αλλάξει.
Όποιος έχει σκύλο ξέρει καλά το ίδιο γλυκόπικρο συναίσθημα: η χαρά της συντροφιάς του μεγαλώνει μαζί με τον φόβο της απώλειας. Η ζωή τους, όσο γεμάτη κι αν είναι, μοιάζει πάντα πολύ σύντομη σε σχέση με τη δική μας. Αλλά ίσως αυτό σύντομα αλλάξει.
Ο λόγος είναι ότι μια καινοτόμος εταιρεία στις ΗΠΑ, η Loyal, αναπτύσσει φάρμακα που υπόσχονται να χαρίσουν στους τετράποδους φίλους μας όχι απλώς περισσότερα χρόνια, αλλά περισσότερα καλά χρόνια – γεμάτα κίνηση, παιχνίδι και χαρά.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ο λόγος είναι ότι μια καινοτόμος εταιρεία στις ΗΠΑ, η Loyal, αναπτύσσει φάρμακα που υπόσχονται να χαρίσουν στους τετράποδους φίλους μας όχι απλώς περισσότερα χρόνια, αλλά περισσότερα καλά χρόνια – γεμάτα κίνηση, παιχνίδι και χαρά.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα