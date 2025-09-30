Έρχονται 3 φάρμακα που θα χαρίσουν περισσότερα χρόνια ζωής στους σκύλους μας
TOPETMOU

Η ζωή των αγαπημένων μας ζώων είναι πολύ σύντομη σε σχέση με τη δική μας. Αλλά ίσως αυτό σύντομα αλλάξει.

Όποιος έχει σκύλο ξέρει καλά το ίδιο γλυκόπικρο συναίσθημα: η χαρά της συντροφιάς του μεγαλώνει μαζί με τον φόβο της απώλειας. Η ζωή τους, όσο γεμάτη κι αν είναι, μοιάζει πάντα πολύ σύντομη σε σχέση με τη δική μας. Αλλά ίσως αυτό σύντομα αλλάξει.

Ο λόγος είναι ότι μια καινοτόμος εταιρεία στις ΗΠΑ, η Loyal, αναπτύσσει φάρμακα που υπόσχονται να χαρίσουν στους τετράποδους φίλους μας όχι απλώς περισσότερα χρόνια, αλλά περισσότερα καλά χρόνια – γεμάτα κίνηση, παιχνίδι και χαρά.

