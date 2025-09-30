Ημέρα Υιοθεσίας στις 4 Οκτώβρη στο Άλσος Κηφισιάς -Σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του topetmou.gr για τα ζώα

Η 4η Οκτωβρίου, η Παγκόσμια των Ημέρα Ζώων είναι μια αφορμή να θυμηθούμε ξανά πόσο σημαντική είναι η σχέση μας με τα ζώα.