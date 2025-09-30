Αλεπούδες στην Αττική – Τι πρέπει να κάνουμε αν δούμε μία στο δρόμο
Αλεπούδες στην Αττική – Τι πρέπει να κάνουμε αν δούμε μία στο δρόμο

Όλο και πιο συχνά ακούμε ειδήσεις και βλέπουμε βίντεο με αλεπούδες στην Αττική. Το τελευταίο διάστημα έχουν εντοπιστεί στη Γλυφάδα, το Μαρούσι και το Γαλάτσι.

Πολλές φορές περπατούν διακριτικά το βράδυ σε δρόμους ψάχνοντας τροφή, άλλες κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους, όπως σε ένα ξενοδοχείο της Γλυφάδας. Σίγουρα ένα τέτοιο θέαμα προκαλεί έκπληξη, καθώς δεν έχουμε συνηθίσει την παρουσία των πανέμορφων θηλαστικών ανάμεσά μας. Η σκέψη και μόνο ότι ένα άγριο ζώο κυκλοφορεί ανάμεσά μας δημιουργεί μια αμηχανία ως προς το τι πρέπει να κάνουμε.

