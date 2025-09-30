Ο πιο σημαντικός λόγος που μια γάτα δεν θέλει χάδια στην κοιλιά της
Ο πιο σημαντικός λόγος που μια γάτα δεν θέλει χάδια στην κοιλιά της
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προσπαθήσετε να χαϊδέψετε την κοιλιά μιας γάτας και να καταλήξετε με γρατσουνιές στα χέρια.
Οι κομψοί, ιδιόρρυθμοι αίλουροι που έχουμε στο σπίτι μας δεν είναι όπως οι σκύλοι που θα κυλιστούν πρόθυμα στο έδαφος προτείνοντάς μας την κοιλιά τους, την οποία συνήθως δεν προστατεύουν από τα χέρια μας. Οι γάτες όμως συμπεριφέρονται συνήθως αλλιώς.
Αν είστε γατογονέας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχετε προσπαθήσει να χαϊδέψετε την κοιλιά της γάτας σας όταν κυλιέται ανάσκελα και να καταλήξετε με γρατσουνισμένα χέρια. Πολλοί αστειεύονται ότι η γάτα τους τούς παγίδευσε τεχνηέντως και ύπουλα. Οι περισσότεροι γατόφιλοι συμφωνούν στο ότι δεν συνιστάται να παίρνει κανείς πολύ θάρρος με την κοιλιά μιας γάτας. Αυτό γενικά ισχύει, δεν σημαίνει όμως ότι όλες οι γάτες αντιπαθούν τα χάδια στην κοιλιά. Υπάρχουν αρκετές που τα καλοδέχονται.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Αν είστε γατογονέας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχετε προσπαθήσει να χαϊδέψετε την κοιλιά της γάτας σας όταν κυλιέται ανάσκελα και να καταλήξετε με γρατσουνισμένα χέρια. Πολλοί αστειεύονται ότι η γάτα τους τούς παγίδευσε τεχνηέντως και ύπουλα. Οι περισσότεροι γατόφιλοι συμφωνούν στο ότι δεν συνιστάται να παίρνει κανείς πολύ θάρρος με την κοιλιά μιας γάτας. Αυτό γενικά ισχύει, δεν σημαίνει όμως ότι όλες οι γάτες αντιπαθούν τα χάδια στην κοιλιά. Υπάρχουν αρκετές που τα καλοδέχονται.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα