Τι συμβαίνει στον σκύλο σας τη στιγμή που του λέτε «Σ' αγαπώ»
TOPETMOU

Τι συμβαίνει στον σκύλο σας τη στιγμή που του λέτε «Σ' αγαπώ»

Το πόσο αγαπάμε τα κατοικίδιά μας είναι γνωστό. Το πόσες μάλιστα φορές τους το λέμε είναι κάτι περιττό να αναφέρουμε.

Τι συμβαίνει στον σκύλο σας τη στιγμή που του λέτε «Σ' αγαπώ»
Το πόσο αγαπάμε τα κατοικίδιά μας είναι γνωστό σε εμάς που έχουμε την τύχη -γιατί τύχη είναι- να ζούμε με ένα ή περισσότερα. Το πόσες μάλιστα φορές τους το λέμε είναι περιττό να πούμε.

Επειδή όμως οι σκύλοι δεν μιλούν την ίδια γλώσσα με εμάς, πάντα αναρωτιόμαστε τι πραγματικά καταλαβαίνουν όταν τους εκφράζουμε την αγάπη μας. Όταν τους λέμε ”Σ’ αγαπώ”.

Και εδώ έρχονται οι έρευνες να μας λύσουν τις απορίες και να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα για τους τετράποδους αγαπημένους μας.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network