Είδατε τον σκύλο σας να σας κλείνει το μάτι; Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η παράξενη συμπεριφορά
Είδατε τον σκύλο σας να σας κλείνει το μάτι; Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η παράξενη συμπεριφορά
Κάθεστε χαλαρά στον καναπέ χαϊδεύοντας τον σκύλο σας που σας κοιτάζει στα μάτια. Ξαφνικά σας κλείνει το μάτι. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό;
Και εκεί που κάθεστε χαλαρά στον καναπέ χαϊδεύοντας τον σκύλο σας που σας κοιτάζει μέσα στα μάτια, ξαφνικά σας κλείνει το μάτι. Φυσικά αυτό φαίνεται αστείο σαν εικόνα και ίσως θεωρείτε ότι απλά κάτι τον ενόχλησε. Αλλά κάποια στιγμή το ξανακάνει.
Και τότε αρχίζετε να αναρωτιέστε τι σημαίνει αυτό το κλείσιμο του ματιού; Μήπως προσπαθεί κάτι να σας πει; Είναι συνθηματικό για το “θέλω τουαλέτα” ή για το “θέλω να φάω”; Μήπως προσπαθεί να σας μαγέψει με αυτά τα puppy eyes του;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Και τότε αρχίζετε να αναρωτιέστε τι σημαίνει αυτό το κλείσιμο του ματιού; Μήπως προσπαθεί κάτι να σας πει; Είναι συνθηματικό για το “θέλω τουαλέτα” ή για το “θέλω να φάω”; Μήπως προσπαθεί να σας μαγέψει με αυτά τα puppy eyes του;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα