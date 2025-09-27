Σκύλοι και καταιγίδες: Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην φοβούνται τους δυνατούς ήχους
Για τον σκύλο οι βροντές, οι αστραπές και ο αέρας που φέρνουν οι καταιγίδες μπορεί να γίνουν πηγή άγχους και φόβου.
Καθώς ο Σεπτέμβρης φτάνει στο τέλος του και τα πρώτα πρωτοβρόχια πλησιάζουν, πολλοί από εμάς χαμογελάμε με τη μυρωδιά της βρεγμένης γης και τον ήχο της βροχής στο τζάμι.
Για τους σκύλους μας όμως, η αλλαγή του καιρού δεν είναι πάντα τόσο γλυκιά. Οι βροντές, οι αστραπές και ο αέρας που φέρνουν οι καταιγίδες μπορεί να γίνουν πηγή άγχους και φόβου. Δεν είναι εύκολο να βλέπεις το τετράποδο μέλος της οικογένειάς σου να τρέμει, να ψάχνει πανικόβλητο μια γωνιά να κρυφτεί ή να σε κοιτά με μάτια γεμάτα αγωνία.
Όμως η αλήθεια είναι πως δεν είμαστε ανήμποροι μπροστά σε αυτό. Αν κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει, μπορούμε να σταθούμε δίπλα στους σκύλους μας με κατανόηση, τρυφερότητα και πρακτικές λύσεις που θα τους βοηθήσουν να νιώσουν ασφάλεια κάθε φορά που ο ουρανός «σκοτεινιάζει».
