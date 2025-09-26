Η μεγάλη γιορτή του Topetmou.gr στο Άλσος Κηφισιάς – Για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων
Η μεγάλη γιορτή του Topetmou.gr στο Άλσος Κηφισιάς – Για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων
Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων είναι μια μέρα που μας υπενθυμίζει κάτι πολύ απλό αλλά θεμελιώδες: ο σεβασμός και η αγάπη που δείχνουμε προς τα ζώα κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο.
Η 4η Οκτωβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, είναι μια μέρα που μας υπενθυμίζει κάτι πολύ απλό αλλά θεμελιώδες: ο σεβασμός και η αγάπη που δείχνουμε προς τα ζώα κάνει τον κόσμο μας καλύτερο.
Με αφορμή αυτή λοιπόν την ημέρα, το topetmou.gr διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη σε όλα τα ζώα, αλλά κυρίως στους τετράποδους φίλους μας και σε όλους εμάς που τους αγαπάμε.
Η γιορτή υπόσχεται να γεμίσει το Άλσος Κηφισιάς (Είσοδος από πλατεία Πλατάνου) με χαμόγελα, θετική ενέργεια, δημιουργικές δράσεις και, φυσικά, πολλές χαρούμενες κουνιστές ουρές.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Με αφορμή αυτή λοιπόν την ημέρα, το topetmou.gr διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη σε όλα τα ζώα, αλλά κυρίως στους τετράποδους φίλους μας και σε όλους εμάς που τους αγαπάμε.
Η γιορτή υπόσχεται να γεμίσει το Άλσος Κηφισιάς (Είσοδος από πλατεία Πλατάνου) με χαμόγελα, θετική ενέργεια, δημιουργικές δράσεις και, φυσικά, πολλές χαρούμενες κουνιστές ουρές.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα