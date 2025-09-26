Τα 7 μυστικά που κρύβουν οι μαύρες γάτες
Οι μαύρες γάτες είναι τα πιο παρεξηγημένα μέλη της κοινότητας των αιλουροειδών καθώς αδίκως έχουν συνδεθεί με την κακοτυχία και άλλα άσχημα.
Στην πραγματικότητα, πέρα από το χρώμα του τριχώματός τους, οι μαύρες γάτες δεν είναι διαφορετικές από τις άλλες γάτες. Μάλλον η διαφορά εντοπίζεται στον τρόπο που ο άνθρωπος τις αντιλαμβάνεται. Για πολλούς είναι σύμβολο κακοτυχίας, κάποιες φορές συνδεδεμένο με τη μαγεία, μια σύνδεση που κορυφώθηκε στην Ευρώπη τον Μεσαίωνα και διατηρείται ως και σήμερα. Ένας αβάσιμος συνειρμός, που έχει δώσει στις μαύρες γάτες μια άδικη και λανθασμένη φήμη.
