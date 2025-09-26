Οι λόγοι που τα κοράκια αποκαλούνται «ιπτάμενοι πίθηκοι»
TOPETMOU

Οι λόγοι που τα κοράκια αποκαλούνται «ιπτάμενοι πίθηκοι»

Δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουν την αλήθεια πίσω από τα μοναδικά κοράκια, τα οποία έχουν συνδέσει με κάτι το τρομακτικό.

Οι λόγοι που τα κοράκια αποκαλούνται «ιπτάμενοι πίθηκοι»
Τα κοράκια είναι συνδεδεμένα με κάτι το τρομακτικό. Αμέτρητες ταινίες τρόμου τα παρουσιάζουν ως σημάδι κακού. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που τα ακολουθούν τόσες δεισιδαιμονίες.

Εξαιτίας αυτού, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την αλήθεια πίσω από αυτά τα πλάσματα. Ωστόσο, οι ερευνητές που δεν πιστεύουν σε όλα αυτά μελέτησαν αυτό το ζώο και ανακάλυψαν ότι πρόκειται για ένα απίστευτα έξυπνο πουλί με πολλές ιδιαίτερες ικανότητες.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network