Έφτασαν οι πρώτες 47 Νανόχηνες στη Λίμνη Κερκίνη
Τελειώνοντας ο Σεπτέμβριος, έφερε τις πρώτες νανόχηνες στη χώρα μας, σε ένα μέρος που αγαπούν και επισκέπτονται συχνά.

Μπορεί ακόμα να νιώθουμε λίγη καλοκαιρινή ζέστη μέσα στην ημέρα και οι βουτιές στη θάλασσα να συνεχίζονται, η φύση όμως δεν χάνει το μέτρημα στο ημερολόγιο. Τελειώνοντας ο Σεπτέμβριος έφερε τις πρώτες Νανόχηνες στη χώρα μας, σε ένα μέρος που αγαπούν και επισκέπτονται συχνά.

Αυτό δεν είναι άλλο από τη Λίμνη Κερκίνη, ένας πραγματικός παράδεισος και σπίτι για πολλά μέλη του ζωικού βασιλείου, που ζουν είτε μόνιμα είτε προσωρινά.

