Τι μπορεί να συμβεί έκτακτα στον σκύλο σας που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα
Τα έκτακτα περιστατικά που μπορούν να συμβούν στον σκύλο μας δεν έχουν προειδοποίηση. Μπορεί να εμφανιστούν είτε στο σπίτι είτε έξω.
Ένα ξαφνικό σύμπτωμα, ένα ατύχημα, μια κατάποση κάτι επικίνδυνου – και μέσα σε δευτερόλεπτα η ηρεμία γίνεται ανησυχία. Σε αυτές τις στιγμές, ο χρόνος και η ψυχραιμία μας είναι τα μεγαλύτερα όπλα. Οι πρώτες κινήσεις που θα κάνουμε δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν την κτηνιατρική φροντίδα. Είναι εκεί για να κερδίσουμε πολύτιμα λεπτά μέχρι να φτάσουμε στον κτηνίατρο.
