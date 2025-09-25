Δείτε ποια είναι τα αγαπημένα χρώματα της γάτας- Και ποια δεν θέλει

Η γάτα σας μπορεί να έχει αγαπημένο φαγητό, αγαπημένο παιχνίδι και αγαπημένο μέρος για ύπνο. Μπορεί, όμως, να έχει και αγαπημένο χρώμα;