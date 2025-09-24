Θαρραλέα αγελάδα δραπετεύει από σφαγείο, σώζεται και συγκινεί το διαδίκτυο
Η αγελάδα έτρεχε πανικόβλητη, σε έναν δρόμο αιφνιδιάζοντας περαστικούς και οδηγούς που προσπαθούσαν να την αποφύγουν.

Μια ζεστή μέρα του περασμένου Αυγούστου, η Aimee Takaha, ιδιοκτήτρια του Aimee's Farm Animal Sanctuary στην Αριζόνα, χαλάρωνε βλέποντας βιντεάκια στα social media όταν ξαφνικά αντίκρισε μια σκηνή που την έκανε να σταματήσει το scrolling.

Το κλιπ ήταν σύντομο και έδειχνε μια αγελάδα να τρέχει πανικόβλητη, κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο, σε έναν δρόμο στην πόλη Σαν Ταν Βάλεϊ - λίγα μόλις χιλιόμετρα από το καταφύγιο ζώων της Takaha - αιφνιδιάζοντας περαστικούς και οδηγούς που προσπαθούσαν να την αποφύγουν.

