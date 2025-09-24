Διάσωση αδύναμου να πετάξει γύπα από το Όρος Λασιθίου
Διάσωση αδύναμου να πετάξει γύπα από το Όρος Λασιθίου
Δύο ορειβάτες στο Όρος Λασιθίου είχαν μια απρόσμενη συνάντηση στο δρόμο τους, όταν είδαν ένα γύπα ακινητοποιημένο σε ένα χαντάκι.
Δύσκολα συναντάει κανείς ένα τέτοιο εντυπωσιακό πτηνό στο δρόμο του, αφού το έχουμε συνηθίσει να πετάει ψηλά και αγέρωχα. Ο συγκεκριμένος όμως φαινόταν ταλαιπωρημένος και φοβισμένος, ενώ οι κινήσεις του γίνονταν με δυσκολία.
