Εθνικό Πάρκο Δαδιάς: Επιστρέφει και πάλι μετά τις καταστροφικές φωτιές ο Μαυρόγυπας

Οι περισσότεροι από εμάς, όταν ακούμε τη λέξη Δαδιά, θυμόμαστε την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε σε αυτό τον παράδεισο το 2023 για μέρες.