Εθνικό Πάρκο Δαδιάς: Επιστρέφει και πάλι μετά τις καταστροφικές φωτιές ο Μαυρόγυπας
Εθνικό Πάρκο Δαδιάς: Επιστρέφει και πάλι μετά τις καταστροφικές φωτιές ο Μαυρόγυπας
Οι περισσότεροι από εμάς, όταν ακούμε τη λέξη Δαδιά, θυμόμαστε την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε σε αυτό τον παράδεισο το 2023 για μέρες.
Η στάχτη και η μαυρίλα από αυτές τις μέρες φαίνεται να ανήκουν στο παρελθόν, καθώς ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) μοιράζεται τον τελευταίο καιρό ευχάριστα νέα, σχετικά με τον πληθυσμό του Μαυρόγυπα που βρισκόταν υπό απειλή στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα