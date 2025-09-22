Η αλήθεια για το αν τα κατοικίδια μειώνουν τον κίνδυνο αλλεργιών στα παιδιά
Πώς τελικά επηρεάζει τις πιθανότητες να εμφανίσει ένα παιδί αλλεργίες η συμβίωση με κατοικίδια από πολύ μικρή ηλικία;
Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στις μέρες μας διαγιγνώσκονται με διαφόρων ειδών αλλεργίες. Οι ειδικοί ανταποκρίνονται στην παγκόσμια αύξηση των ανθρώπων που υποφέρουν από αλλεργίες διερευνώντας ερωτήματα που αφορούν την προέλευση των αλλεργικών παθήσεων – όπως είναι το άσθμα και το έκζεμα.
Μια αντίληψη που επικρατεί εδώ και χρόνια είναι η λεγόμενη “υπόθεση της υγιεινής”, η οποία αποδίδει την αύξηση των αλλεργιών στον σύγχρονο αστικό τρόπο ζωής. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, στις μέρες μας ζούμε κυρίως μέσα στο σπίτι, με αποτέλεσμα να μην ερχόμαστε αρκετά σε επαφή με μικρόβια και αλλεργιογόνα, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα συνέβαλαν στην “εξάσκηση” του ανοσοποιητικού μας συστήματος.
