Αυτοί είναι οι λόγοι που ορισμένες γάτες είναι πιο ”ομιλητικές” από άλλες
Χρειάζεται να συναναστραφεί κανείς αρκετές γάτες για να δει πόσο διαφορετικές είναι μεταξύ τους.
Χρειάζεται να συναναστραφεί κανείς περισσότερες από μία γάτες για να συνειδητοποιήσει πόσο διαφορετικές είναι στην πραγματικότητα οι προσωπικότητές τους. Παιχνιδιάρα ή νωχελική, αγαπησιάρα ή αυτόνομη, ατρόμητη ή φοβητσιάρα, κάθε γάτα είναι μοναδική.
Αν έχετε ζήσει, δε, με παραπάνω από μία γάτες, είναι πολύ πιθανό να έχετε παρατηρήσει ότι μια βασική διαφορά που συχνά τις χαρακτηρίζει μπορεί να σχετίζεται με το πόσο ομιλητικές είναι. Κάποιες γάτες στην κυριολεξία δεν βάζουν γλώσσα μέσα – νιαουρίζουν στους κηδεμόνες τους κάθε φορά που θέλουν κάτι, όπως φαγητό, ή να τους ανοίξει μια πόρτα. Χρησιμοποιούν τη φωνή τους για να παραπονεθούν, να καλωσορίσουν, να “συζητήσουν” και να δείξουν την αγάπη τους. Άλλες γάτες, πάλι, δε νιαουρίζουν σχεδόν ποτέ, παρά μόνο σε σπάνιες και ειδικές περιστάσεις.
Πώς εξηγείται, άραγε, αυτή η ποικιλία στην φωνητική έκφραση των γατών;
