Τι πρέπει να κάνουμε όταν ο σκύλος μας καταστρέφει τα πάντα μέσα στο σπίτι
Και επειδή δεν είναι πάντα γιορτή, έρχεται εκείνη η μέρα που ανοίγουμε την πόρτα και βρίσκουμε «βομβαρδισμένο» το σαλόνι μας.
Το να υιοθετήσουμε έναν σκύλο, να τον φέρουμε στο σπίτι και να ζήσουμε μαζί του είναι ένα «ταξίδι» γεμάτο αγάπη που ωστόσο χρειάζεται και ιώβεια υπομονή εκ μέρους μας μέχρι να μας μάθει και να τον μάθουμε.
Να κατανοήσουμε δηλαδή τις ανάγκες του και να τον εκπαιδεύσουμε, κάτι πολύ βασικό και όχι πάντα πολύ εύκολο. Τα παιχνίδια, τα γλυκά κλαψουρίσματα, αν είναι κουτάβι, και η τρυφερή παρουσία του γεμίζουν την καθημερινότητά μας με χαρά και ενθουσιασμό. Ωστόσο, επειδή κάθε μέρα δεν είναι γιορτή έρχεται η μέρα που ανοίγουμε την πόρτα και βρίσκουμε «βομβαρδισμένο» το σαλόνι μας.
Ίσως βρούμε παπούτσια μισοφαγωμένα, τον καναπέ σκισμένο, τα χαλιά με τον χαρακτηριστικό λεκέ που σημαίνει πως το αγαπημένο μας πλάσμα θέλησε να αφήσει το στίγμα του ή φαγητό που αφήσαμε στην κουζίνα μισοφαγωμένο στο πάτωμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Η πρώτη μας αντίδραση είναι να θυμώσουμε και είναι απόλυτα λογικό. Είναι όμως σωστό;
