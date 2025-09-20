Κυκλοφορούν τα φίδια το φθινόπωρο; Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια
Τι γίνεται αλήθεια το φθινόπωρο; Συναντούμε, όπως το καλοκαίρι, φίδια; Μάθετε τι ακριβώς συμβαίνει.

Μόλις έρθει ο Σεπτέμβρης, τα εξοχικά κλείνουν και τα καράβια επιστρέφουν με τους τελευταίους ταξιδιώτες που περίμεναν να κάνουν διακοπές μακριά από τη φασαρία του Αυγούστου. Ίσως να νομίζουμε ότι μαζί με τις διακοπές και τα μπάνια, το φθινόπωρο αποχαιρετάει τα φίδια, και άλλα έντομα και ερπετά που έχουμε συνδέσει με το καλοκαίρι.

Η αλήθεια είναι πως το φθινόπωρο είναι πολύ καλή εποχή και για μπάνια στη θάλασσα, που έχει κρατήσει τη θερμοκρασία από το καλοκαίρι. Το ίδιο ισχύει και για τις διακοπές, όπου αρκετοί επιλέγουν τη συγκεκριμένη εποχή για διακοπές εντός και εκτός Ελλάδας.
