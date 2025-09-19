Δείτε πώς θα καταλάβετε ότι έχετε εκνευρίσει τον σκύλο σας
Και όμως, υπάρχουν τρόποι να δούμε ότι ο σκύλος μας έχει εκνευριστεί από κάτι που κάναμε.

Μπορεί το γούνινο παιδί μας να μας λατρεύει, όμως υπάρχουν και κάποιες φορές που μπορεί να κάνουμε κάτι, άθελά μας ή όχι, και να το εκνευρίσουμε.

Καλό είναι να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε τα σημάδια εκνευρισμού του έτσι ώστε την επόμενη φορά να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Δυστυχώς, δεν μπορεί να μιλήσει για να μας πει τι θέλει και ποια πράξη είναι αυτή που το ενοχλεί και θέλει να μην την επαναλάβουμε, όμως όλη η στάση του σώματός του μπορεί να μας δείξει πολλά.

