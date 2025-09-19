Δείτε πώς θα καταλάβετε ότι έχετε εκνευρίσει τον σκύλο σας

Και όμως, υπάρχουν τρόποι να δούμε ότι ο σκύλος μας έχει εκνευριστεί από κάτι που κάναμε.