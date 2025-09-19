Τι είναι το “δάγκωμα αγάπης” της γάτας σας – Για ποιο λόγο συμβαίνει
Μερικές φράσεις που λένε μεταξύ τους οι γατογονείς τις καταλαβαίνουν μόνο εκείνοι. Μία από αυτές είναι το ''δάγκωμα αγάπης'' της γάτας τους.

Πρόσφατα βρέθηκα σε ένα σπίτι φίλων οι οποίοι έχουν υιοθετήσει μια γάτα, την Λέιλα. Τη γνώριζα πρώτη φορά και μέσα σε λίγα λεπτά, όπως μου επιβεβαίωσαν οι άνθρωποί της, με είχε συμπαθήσει. Μέχρι που ξαφνικά μου έδωσε ένα ''δάγκωμα αγάπης'', κάνοντάς με να αναρωτηθώ αν έκανα κάτι λάθος.

Όπως μου είπαν οι κηδεμόνες της, δεν έκανα κάτι λάθος, αντίθετα ήταν ξεκάθαρο σε εκείνους που τη γνώριζαν καλά, ότι με εγκρίνει. Επίσης είπαν ότι είναι κάτι που κάνει συχνά και στους ίδιους και πως αυτό λέγεται το ''δάγκωμα αγάπης'' της γάτας.

Best of Network